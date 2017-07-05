Казань, 5 июля, 2017, 13:06 — ИА Регнум.

Доступ к Самосыровской свалке, что в 2,5 км от Казани, будут перекрывать круглосуточно. Сегодня вступает в силу запрет на захоронение отходов на второй карте полигона, используемой ЗАО «Казанский экологический комплекс» (ЗАО «КЭК»). В перекрытии дороги, по которой на свалку свозится мусор, будут участвовать силы исполкома Казани. Об этом в рамках брифинга 5 июля сообщила заместитель главного судебного пристава Татарии Эльвира Лабашова.

Свалка. ворона

Напомним, ЗАО «КЭК» арендовало участок под полигон в 2002 году у Минземимущества республики. В 2008 году участок был передан на баланс администрации Казани и договор свою силу утратил. Начались долгие судебные тяжбы. По решению Советского районного суда Казани в середине февраля 2017 года вторая карта полигона была признана самостроем. На снос давался один месяц, но объект продолжали эксплуатировать.

«У нас есть два судебных акта. Первый — запретить «КЭК» эксплуатацию объектов. Второй — осуществить их возврат исполкому. По этой ситуации достаточно долго длятся судебные тяжбы, в том числе и со службой судебных приставов, потому что должник-организация обжалует каждый документ, — сообщила Лабашова. — По второму документу, который поступил к нам в прошлой четверг и касается сноса полигона, идёт процессуальный порядок исполнения. Задача судебных приставов — запретить эксплуатацию».

Эльвира Лабашова также уточнила, что для этого будет перекрыта дорога, по которой на полигон завозится мусор.

«У судебного пристава нет обязанности и возможности находиться там круглосуточно, потому сегодня силами исполкома будут установлены бетонные плиты и установлена охрана. Задача пристава — заактировать все действия. Если же должник будет допускать действия, связанные с воспрепятствованием исполнения решения, например, убирать плиты, тогда будем ставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») в отношении действующего руководителя», — добавила она.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счётная палата РФ в рамках проверки использования в 2015—2016 годах средств федерального бюджета, предназначенных для ликвидации последствий загрязнения окружающей среды, выявила нарушения в работе ФГБУ «ВНИИ «Экология». По госконтракту с ООО «РусРемСтрой» ВНИИ «Экология» оплатило работы по ликвидации Самосыровской свалки в г. Казани в объеме 29,5 млн рублей.

«Это имеет признаки причинения ущерба государству, так как проектная документация не соответствует требованиям природоохранного законодательства», — говорится в официальном сообщении.

Контрольный орган отмечает, что проведённые работы способствовали увеличению площади и объёма свалки из-за вторичного размещения отходов.

Счётная палата РФ направит представление в Минприроды России, информационные письма — в правительство РФ и Росприроднадзор, обращение — в Генеральную прокуратуру. Отчёт о результатах контрольного мероприятия направляется в палаты Федерального Собрания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани, ликвидация Самосыровской свалки по факту ещё не закончена. Работы по рекультивации начались в 2016 году и обойдутся бюджетам всех уровней в 274 млн рублей. Подрядчик был отобран в рамках аукциона, и им стало ООО «РусРемСтрой», которое уже выполняло подобные работы в Набережных Челнах. За время своего существования свалка разрослась до 29 га, достигнув в высоту 45 метров.

Добавим, Казань попала в список городов, где в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна», будут строить мусоросжигательный завод. В июне были определены исполнители по госконтракту. По результатам конкурсного отбора, прошедшего в два этапа, казанский проект передан ООО «Альтернативная генерирующая компания-2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компании оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс». ООО «АГК-1» — 7 июня 2016 года.

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Согласно итоговой информации по отбору, начать поставку заявленных мощностей альтернативная тепловая электростанция «Казань» должна 1 декабря 2022 года.

В рамках второго этапа отбора исполнители снизили объём затрат по всем проектам — с 380 тыс. рублей до 378,7 тыс. рублей на 1 кВт установленной мощности. Предельный объём мощности не поменялся. Для татарского завода он составил 55 МВт. Второй этап конкурсного отбора продолжался с 8 по 15 июня.

Строительство мусоросжигательных заводов — это составная часть приоритетного проекта «Чистая страна». Он был принят в конце декабря 2016 года. Казанский завод с самого начала активно лоббировала компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех». Предполагалось, что именно она и станет исполнителем.

Предполагаемая мощность завода в столице Татарии — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт*ч электроэнергии ежегодно.

Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Возвести завод планируют вблизи нового полигона ТБО «Восточный» в Самосырово. Он работает в регионе с марта 2017 года и принимает до 1 тыс. тонн мусора каждый день.

Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов. В мае прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани».

К прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 15 июня, активисты записали видеообращение. В нём они просили не строить завод. Обращение в эфир не попало. Но Путин затронул мусорную тему, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи. Он в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарию. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.

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