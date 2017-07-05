Славянск, Украина, 5 июля, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска (Донбасс, под контролем ВСУ) с третьей годовщиной освобождения городов от ДНР. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба главы украинского государства.

slavrada.gov.ua Славянск занятый нацбатами Украины

По его словам, в 2014 году украинские силовики «выбили» вооруженные группировки ДНР из Славянска и Краматорска, «над которыми поднят украинский сине-желтый флаг».

«Возвращаясь к тем драматическим событиям, мы все помним, как вы с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Несмотря на оккупацию, страх, панику, смерть и слезы вы всегда верили в победу и сегодня чувствуете себя свободными гражданами украинского государства и хозяевами родной земли», — считает Порошенко.

Президент пожелал жителям Славянска и Краматорска мирного неба, крепкого здоровья и неисчерпаемых жизненных сил.

«Вечная память украинским воинам и гражданским гражданам, погибшим во время проведения антитеррористической операции на Востоке нашего государства и во время освобождения городов Славянска и Краматорска», — написал Порошенко.

В свою очередь, 5 июля и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков отметил, что ДНР делает все для того, чтобы воссоединить Донбасс и установить мир.

«Мы и так один Русский мир. У нас общие корни. Двадцать пять лет при Украине нас пытались разобщить. Самым стойким, самым правильным оказался Донбасс. Наши люди поднялись потому, что у нас шахтерский характер… К великому сожалению, работники культуры Украины не с нами. Краеведческими выставками, поэтическими сборниками, фестивалями бардовской песни, рок-музыкой, спектаклями, концертами, приглашением в ДНР выдающихся артистов мы пытаемся остановить чуму», — сказал Желтяков, слова которого цитирует пресс-служба Совмина ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2014 года в Славянск вошла первая вооруженная группа из 52 человек под руководством гражданина России Игоря Гиркина (Стрелкова). Его группа взяла под контроль горотдел милиции, управление СБУ и здание горсовета Славянска. Украинские войска окружили Славянск сетью небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки взять город под контроль. В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества. 5 июля Гиркин отдал приказ войскам покинуть Славянск и войти в густонаселенную Донецко-Макеевскую агломерацию (1,5 млн жителей). Войска ДНР без особого труда разбили несколько украинских блокпостов и колонной направилось в Донецк. Таким образом, 5−6 июля колонны военной техники вошли в Донецк и Макеевку без боя. Министр обороны Украины, генерал-полковник Михаил Коваль докладывал, что ВСУ якобы провели успешную операцию по «освобождению» Славянска.