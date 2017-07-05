Подольск, Московская область, 5 июля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Дождь с грозой, градом и сильным ветром ожидаются в ближайшее время на юге Подмосковья. Об этом сообщает в среду, 5 июля, главное управление МЧС России по региону.

ИА REGNUM Гроза в Москве

«В ближайший час с сохранением на день на юге Мособласти местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в результате разгула стихии возможно повреждение автотранспорта, падение деревьев и широкоформатных рекламных конструкций, повреждение линий электропередачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики дали неутешительный прогноз погоды на июль 2017 г. в столичном регионе. По их данным, первая декада месяца будет по-прежнему прохладной и дождливой.

Читайте также: В Москве выпало более 20% от месячной нормы осадков

Читайте также: В Подмосковье из-за ливней выходят из берегов реки