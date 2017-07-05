Первоуральск, Свердловская область, 5 июля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества во время строительства жилого комплекса в Первоуральске. Под подозрение попало руководство ЖК «Оптимист», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, корреспонденту ИА REGNUM.

77metrov.ru Дольщики

По словам официального представителя регионального полицейского главка полковника Валерия Горелых, расследование проводит главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Он подчеркнул, что за период с 2015 года по июнь 2017 года были похищены средства у 70 граждан участвующих в долевом строительстве жилого комплекса, который на данный момент, несмотря на заявленные сроки, так и не сдан в эксплуатацию. Валерий Горелых отметил, что сумма нанесённого ущерба гражданам уточняется, но уже сейчас понятно, что речь идёт многомилионном ущербе. Также он призвал всех пострадавших от действия руководства ЖК «Оптимист» дольщиков обращаться в полицию с заявлениями.

Напомним, что по данным прокуратуры в 2017 году в Свердловской области зафиксировано порядка двух десятков долгостроев дольщики и пайщики которых не могут получить жильё. На данный момент это порядка двух тысяч свердловчан. При этом большинство недостроев и долгостроев находится в Екатеринбурге и городах-спутниках, и, по данным прокуратуры, ситуация в 2017 году не улучшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге наиболее известные долгострои, пайщики которых регулярно устраивают акции протеста, это «Первый Николаевский», «Новый Уктус, «Кольцовский дворик» и другие. Так пайщики «Кольцовского дворика» и вовсе намеревались прибегнуть к самым радикальным мерам, чтобы привлечь внимание к проблеме — объявить голодовку.