Москва, 5 июля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. «Число работающих в нашей стране водителей из стран Америки, Евросоюза ничтожно, в основном это работники из стран бывшего Советского Союза, так называемые выходцы из Средней Азии, и именно для защиты наших граждан от их нерадивого вождения мы и принимали, мучительно принимали этот закон», — напомнил Лебедев.

Цитата из т/с «Наша Russia». авт. Г. Ю. Мартиросян, С.С. Слепаков, М.Г. Пежемский. 2006. Россия Водители иностранцы

Однако, по словам депутата, не успел президент подписать законопроект, как встрепенулась Белоруссия — братья-славяне Союзное государство поддержали.

«Не прошло и месяца, встрепенулась Киргизия. Вы опять предлагаете поддержать. Кто завтра: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан? Таким образом, мне кажется, уже до конца года смысл этого закона пропадет, и может быть, тогда просто давайте его отменим, и все будут рады и довольны», — предлагает он.

Госдума приняла обращение, где парламентарии просят президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

В России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Сам закон о замене удостоверений принят в 2013 году и его действие неоднократно откладывалось.