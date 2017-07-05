Москва, 5 июля, 2017, 12:43 — ИА Регнум.

Завершил свою работу конгресс «Водные ресурсы России для обеспечения устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья населения», проводящийся в рамках Года экологии в Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации.

Загрязнение водных ресурсов

Мероприятие стало площадкой для межведомственного и межотраслевого диалога по выработке комплексной политики рационального использования водных ресурсов в Российской Федерации. В рамках круглых столов и тематических секций специалисты обсудили правовые, экономические и экологические проблемы водопользования в различных секторах экономики, а также вопросы обеспечения отраслевых потребностей всех участников водохозяйственных систем с условием предотвращения загрязнений водных ресурсов.

Основными факторами, ухудшающими состояние водных объектов, специалисты, выступившие на Конгрессе, назвали: большое количество неконтролируемых водосбросов — в отдельных районах до 94% всех потоков; низкие показатели водоочистки — до 90% объемов водоотведения системы ЖКХ содержат превышение по нормируемым веществам; эффект глобального потепления (повышение среднегодовой температуры, измельчение и пересыхание естественных ручьев и рек, понижение уровня озер), который провоцирует заиление и эвтрофицирование (зарастание) водоемов; недостаточное финансирование долгосрочных исследований состояния водных объектов для определения доминирующих причин ухудшения их состояния; несоблюдение норм водоохранных зон — застройка территорий, прилегающих к береговым линиям рек, озер, их использование в личных и хозяйственных целях без систем очистки сточных вод;

неграмотность и незаинтересованность населения и небольших предприятий в установке локальных станций водоочистки.

Важным фактором в снижении воздействия на водную среду считается уменьшение содержания фосфатов как в объектах водозабора, так и в стоках. В настоящее время продолжаются дискуссии о степени влияния технических фосфатов на водную экосистему.

Согласно европейскому исследованию Испанского национального исследовательского института сельского хозяйства и питания (INIA) на огромном фактологическом материале изучения состояния природных водоемов в Европе, вклад технических фосфатов в процессах эвтрофикации не превышает 3%.

Новые явления эвтрофикации природных водоемов отмечены в период после фактического запрета применения триполифосфата натрия (ТПФН) в составе синтетических моющих средств (СМС) и в Европе, и в Северной Америке. Они заключаются в превалировании абсолютно других факторов влияния — как природных, так и антропогенных, на биодеградацию природных водоемов и относительно незначительном влиянии на эти процессы технических фосфатов (того же ТПФН).

Реализованный крупными международными корпорациями (в том числе на уровне законодательства многих стран) переход на бесфосфатные СМС с использованием широкого спектра заменителей технических фосфатов, преимущественно на основе продуктов органического синтеза, приводит по факту к ухудшению моющей способности СМС, увеличению расхода свежей воды на стирки и, соответственно, к увеличению объема сточных вод сложного комбинированного состава, росту нагрузки на очистные сооружения, риску попадания медленно расщепляемых соединений органического происхождения в водоемы с трудно предсказуемыми долгосрочными негативными последствиями. При этом достоверных исследований о влиянии органических заменителей технических фосфатов на состояние окружающей среды в настоящее время просто нет.

Отечественные производители сегодня активно используют в производстве СМС именно ТПФН, причем российского же производства. Запрет на использование данного вида технических фосфатов приведет не только к тяжелым социальным последствиям — сокращению занятости, уменьшению налоговой базы, но и к усилению зависимости отечественного рынка СМС от глобальных производителей и импорта компонентов — заменителей триполифосфата натрия.

Этот процесс напоминает одновременно ведущуюся сегодня в мире «антиуглеродную» кампанию, нацеленную в том числе и на вытеснение российских поставщиков с мировых энергетических рынков

Запрет применения технических фосфатов при производстве СМС не решит проблему эвтрофикации природных водоемов, а напротив, может привести к новым, пока не изученным проблемам воздействия органических соединений на флору и фауну водоемов.

Разумное же регулирование содержание ТПФН в моющих средствах на уровне 10−17% Р2О5 соответствует современной тенденции эффективного и экологически безопасного применения фосфатов.