Чебоксары, 5 июля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии рассмотрено дело в отношении генерального директора ООО «СУОР» Владимира Ермолаева, которого обвиняли в невыплате десяти работникам 420 тыс. рублей зарплаты. Суд признал доказанным этот факт и назначил 50 тыс. рублей судебного штрафа, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Обвиняемый является единственным учредителем и участником ООО «СУОР». Следствием и судом установлено, что в 2016 году в Новочебоксарске злоумышленник свыше двух месяцев подряд не выплачвал десяти работникам заработную плату на общую сумму более 420 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд).

В настоящее время задолженность полностью погашена. Причастность к инкриминированному деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевших, изъятой документацией и заключением судебно-бухгалтерской экспертизы.

«Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировалось совершение преступления небольшой тяжести. Он признал свою вину, в полном объеме загладил перед потерпевшими причиненный вред. С учётом положительного мнения следователя, государственного обвинителя и потерпевших постановлением суда Ермолаев освобождён от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении него прекращено, однако ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Постановление суда не вступило в законную силу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры.

Напомним, в марте 2017 года в Чувашии было прекращено уголовное дело в отношении главы «СУОРа», которого подозревали в неуплате около 140 млн рублей налогов. По версии следствия, с сентября 2014 по декабрь 2015 года в Чебоксарах подозреваемый «с целью незаконного увеличения ликвидных активов возглавляемой организации» своевременно не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на 139,6 млн рублей. После возбуждения уголовного дела ущерб, причиненный бюджетной системе, был возмещен в полном объеме, включая штрафные санкции и пени. Общая сумма выплат составила 161,7 млн рублей. Уголовное дело прекращено, но по нереабилитирующему основанию.

Отметим, по данным Росстата, на 1 июня 2017 года в Чувашии задолженность по заработной плате составила 17,4 млн рублей.