Киев, 5 июля, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Максимальное содействие в наказании виновных в катастрофе авиалайнера Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, которая произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, будет оказано Нидерландам со стороны украинских властей, написал 5 июля президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Defensie.nl Поиск обломков Боинга рейса MH-17

Комментируя решение голландского правительства о том, что суд по делу о крушении самолета MH17 будет проходить в Нидерландах, Порошенко заявил о своей вере в справедливость правосудия этой страны.

«Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных, — написал он. — Хочу напомнить, что именно Россия заблокировала создание международного трибунала под эгидой ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля стало известно, что суд по делу о крушении MH17 в Донбассе пройдет в Нидерландах.

Напомним, Boeing 777 потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

В это время между ополчением Донбасса и ВСУ уже шла гражданская война, но Украина не закрыла воздушное пространство для полетов. Тем не менее, украинские власти обвиняют в трагедии Донбасс и Россию (якобы участвующую в войне).

В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти стран.

Совет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах крушения назвал причиной катастрофы попадание в авиалайнер ракеты класса «земля-воздух», якобы выпущенной из установки «Бук». Отметим, что, по его данным, пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км — в зоне находились как силы ополченцев, так и Украины.

Расследование тянется уже три года. Президент России Владимир Путин заявил, что, по его прогнозам, американские власти никогда не раскроют вероятно имеющуюся у них информацию, противоречащую версии об ответственности ополчения Донбасса за катастрофу.

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев, — сказал он. — Если информация противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют».

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