Пекин, 5 июля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины ЦК КПК опубликовала заявление, согласно которому бывший высокопоставленный китайский законодатель из провинции Хэбэй Ян Чунъюн предстанет перед судом за неоднократное нарушение законодательства, в том числе неоднократное получение взяток, уклонение от уплаты налогов и превышение служебных полномочий.

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В ходе внутреннего расследования, инициированного комиссией весной 2017 года, было установлено, что Ян Чунъюн действовал в интересах третьих лиц, за что получал крупные взятки. 61-летний чиновник на протяжении последних восьми лет занимал должность заместителя губернатора провинции Хэбэй, пишет «Синьхуа».

По данным правоохранительных органов, экс-чиновник использовал поддельные документы для совершения заграничных поездок без уведомления компетентных органов, кроме того Ян Чунъюн пользовался автомобилями и жильем, юридически принадлежавшим местным предпринимателям.

Материалы внутренней проверки были переданы в прокуратуру, в ближайшее время Ян Чунъюн предстанет перед судом. Экс-чиновник уже был исключен из КПК и уволен с госслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Лю Шаньцяо, являясь высокопоставленным политическим советником в провинции Хубэй, заподозрен в серьезных дисциплинарных нарушениях, в связи с чем, его действиями заинтересовались правоохранительные органы и антикоррупционное ведомство.