Москва, 5 июля, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Московском метрополитене появляются плакаты, информирующие пассажиров о периодах максимальной загрузки поездов. Такая мера призвана разгрузить подземку в часы пик, заявил 5 июля первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Christophe Meneboeuf Метро. Москва

Выступая на Пятом международном экспертном совете по транспортным вопросам, Латыпов пояснил, что в метро Москвы внедряются мягкие меры мотивации пассажиров, призванные оптимизировать загрузку поездов. По его словам, люди могут выезжать со станций на 10−15 минут раньше или позже, чтобы избежать попадания в заполненный вагон.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал Латыпов.

Он пояснил, что в настоящее время рассматриваются разные способы того, как рассказать пассажирам о возможности ехать с большим комфортом. Например, в период массовых мероприятий людей просят выбирать более свободные вагоны.

Латыпов также привел примеры из мирового опыта. Так, в Лондоне сократить поток пассажиров в часы пик помогло увеличение платы за проезд в этот период. Вместе с тем в Пекине подобная акция успехом не увенчалась.

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