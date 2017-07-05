Киев, 5 июля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано снижение интенсивности боевых действий. Противоборствующие стороны не применяли тяжелую артиллерию и РСЗО. Данную информацию 5 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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По данным Народной милиции ДНР, 4 июля украинские войска 26 раз нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Данных о разрушениях и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре нарушения режима тишины со стороны ВСУ. В частности, киевские силовики за минувшие сутки обстреляли позиции ЛНР в районе поселка городского типа Донецкий, сел Сокольники и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, зенитных установок ЗУ-23−2.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР информирует, что в районе линии соприкосновения украинские силовики разбрасывают «пропуска на Украину», в которых бойцам ЛНР предлагают сдаться в плен.

«В течение последних нескольких дней на «горячую линию» МВД ЛНР обращаются жители городов и посёлков, расположенных на линии разграничения с ВСУ, с жалобами на большое количество украинских листовок в окрестностях их населённых пунктов. «Макулатура», как прозвали листовки поселяне, призывает военнослужащих Народной милиции ЛНР сдаваться в плен, обещая взамен всевозможные блага. Один из таких «пропусков в плен» в качестве вещественного доказательства, был передан в полицию республики», — рассказали в ЦВО.

«Всем, кто сложит оружие и добровольно сдастся, гарантируется сохранение жизни и справедливое правосудие, — сообщается в одной из листовок на русском языке, которая называется «Пропуск на Украину». — В противном случае, единственным финалом для вас будет гибель», — говорится в сообщении.

По словам министр внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, листовки похожи на те, что в 1941—1942 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом. Добавив, что «уже давно ожидал от Киева чего-нибудь подобного».

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что «за прошедшие сутки ни один украинский воин в результате вражеских обстрелов не пострадал».

По его словам, в Донбассе стабилизируется военная обстановка, в частности ВС ДНР и ЛНР 15 раз нарушили режим тишины. Миронович отметил, что в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино (Приморское направление) украинские позиции обстреливались из стрелкового вооружения.

«Вблизи Водяного — из крупнокалиберного пулемета. Еще утром и днем враг применял против защитников Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы», — сказал Марочко.

Подполковник сообщил, что в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево (Донецкое направление) опорные пункты ВСУ накрыло огнем из «гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП».

Миронович также проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР дважды нарушили режим тишины.

«Днем под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи н.п. Кряковка. А поздно вечером из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов обстреляли одно из украинских подразделений, которое держит оборону недалеко от Станицы Луганской», — подытожил Миронович.

Ранее, 28 июня, сообщество «Луганщина Украина» на своей странице в Facebook сообщало, что группа волонтеров в День Конституции осуществила сброс с беспилотника листовок над Первомайском (ЛНР). Как подтвердили волонтерам луганские партизаны, которые осуществляли наведение БПЛА, поздравления были доставлены в назначенный район. Кроме того, волонтеры опубликовали фото момента сброса листовок с БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что личному составу воинских частей ВСУ, подлежащих выведению из зоны «АТО», вместо боевых патронов выдаются холостые.

Напомним, с 24 июня 2017 года в Донбассе действует режим тишины. Он получил неофициальное название «хлебное перемирие», поскольку введен на время уборки урожая. Несмотря на перемирие, противоборствующие стороны продолжают вести спорадические обстрелы. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля.