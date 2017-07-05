Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Мемориальную доску участнику Гражданской войны на стороне Белого движения, адмиралу Александру Колчаку демонтировали утром 5 июля силами районной администрации. Об этом сообщили в соцсети инициаторы установки доски из движения «Белое дело». Они обещают продолжить борьбу за восстановление доски Колчаку в судебных инстанциях, вплоть до Конституционного суда.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Доска Колчаку демонтирована

Памятная доска была установлена на доме №3 по Большой Зелениной улице на Петроградской стороне, где несколько лет жил Колчак. Табличку с соблюдением законных процедур повесили 16 ноября 2016 года по инициативе «Белого дела». На установку доски средства собирались в добровольном порядке.

Появление доски вызвало негативную реакцию у представителей левых и патриотических движений. Несколько общественных объединений выступили против появления такой доски, в Смольнинский суд было подано пять исков, в которых истцы назвали Колчака военным преступником времен Гражданской войны. Истцы подчеркивали, что никакой официальной реабилитации Колчака судебными органами СССР и РФ не было, а значит увековечивать его память нет никаких оснований. Помимо этого, доска Колчаку несколько раз подвергалась актам вандализма.

Смольнинский районный суд 24 января 2017 года удовлетворил иск о признании незаконным постановления правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку и постановил демонтировать табличку. Это решение районного суда было обжаловано.

Санкт-Петербургский городской суд 25 апреля 2017 года подтвердил вердикт районного суда о том, что доска Колчаку должна быть демонтирована.

«Наша позиция остаётся прежней: судимся», — заявили сегодня, 5 июля, в «Белом деле», добавив, что будут оставаться строго в правовом поле, отстаивая стремление увековечить память Александра Колчака.

Представители движения пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что намерены обжаловать вердикт Санкт-Петербургского горсуда в президиуме этой судебной инстанции. Если это не поможет, они намерены обратиться с жалобой в Верховный суд России.

«Не исключаем, что придется дойти и до Конституционного суда», — говорят в «Белом деле».