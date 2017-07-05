Москва, 5 июля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Индекс деловой активности в июне показал снижение с 56,3 до 55,5, что придало импульс к падению курса рубля уже в самом начале торгов на ММВБ 5 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов. Котировки пары USD/RUB за первые два часа торгов среды выросли на 75 копеек до 59,75 и ожидается продолжение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Так как 5 июля вечером будут опубликованы протоколы заседания ФРС, у многих трейдеров вырастают аппетиты к риску и они скупают американские доллары, что толкает его курс вверх. Эти протоколы могут дать новые ориентиры по дальнейшей монетарной политике ФРС, а с учетом того, что в последние месяцы даже глава ФРС стала приверженцем ужесточения политики, можно предположить, что сегодня нас вновь ожидают более жесткие заявления регулятора», — пояснил Чернов.

«В таком случае подорожание доллара сможет продолжаться и до конца текущей недели. Если же по факту протоколы будут нести в себе более мягкие высказывания, то и весь сегодняшний рост курса доллара может сойти на нет. С технической точки зрения до вечера котировки могут вырасти до отметок 60,30 — 61,00», — считает эксперт.

«Если же говорить про более долгосрочные перспективы, то наиболее вероятно продолжение тренда на ослабление рубля, так как по нефти образовался долгосрочный нисходящий тренд, а зарубежные инвесторы теряют интерес к российским активам», — отметил Чернов.

«Сейчас объемы ставок от американских хэдж-фондов на падение рубля значительно увеличились и они уже значительно опередили ставки на рост. Поэтому в долгосрочной перспективе доллар имеет все шансы протестировать отметки 62−63», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 59,22 рубля за американскую валюту и 67,29 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 26 и 9 копеек соответственно. Цены на нефть марки Brent снизилась на 0,12% до $49,55 за баррель, WTI — на 0,19% до $46,98.

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