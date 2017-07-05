Москва, 5 июля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации заинтересованы в том, чтобы в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) участвовали все арабские страны. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль-Гейтом в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«ЛАГ, по нашему глубокому убеждению, играет все более важную, возрастающую роль в усилиях по успокоению ситуации в различных частях Ближнего Востока и Севера Африки, — сказал глава МИД РФ. — Мы заинтересованы в том, чтобы эта роль и далее укреплялась, и чтобы деятельность Лиги была по-настоящему инклюзивной в том, что касается участия в ней всех без исключения арабских государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2017 г. Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и Лигой арабских государств (ЛАГ) о пребывании представительства Лиги арабских государств на территории РФ.

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