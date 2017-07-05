Ярославль, 5 июля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали имущество осужденного за дачу взятки в особо крупном размере бывшего директора завода «Красный маяк» Константина Сонина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП России по Ярославской области.

Pxhere.com Железнодорожный путь

Приговором Кировского районного суда города Ярославля к Константин Сонин осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд признал Константина Сонина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере семикратной суммы взятки, то есть, в размере 140 млн рублей. Отбывать наказание мужчина отправился в исправительную колонию строгого режима.

С целью взыскания задолженности, судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие должнику. Под арестом оказались 2-х комнатная квартира в Первомайском районе, комплекс объектов лесокомбината, железнодорожный подъездной путь, протяженностью 520 м. на станции Калино в Первомайском районе и несколько земельных участков. Помимо этого, в акте описи и ареста акций различных организаций, в том числе, 569 акций АО «Рыбинского мясокомбината» и 1 миллион 419 тысяч 195 ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2».

«На имущество наложен арест. В ближайшее время будет проведена оценка арестованного имущества специалистам и начнется процесс их продажи», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь региональной службы судебных приставов Екатерина Пиунова.