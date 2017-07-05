Чита, 5 июля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Развитие особых охраняемых природных территорий (ООПТ) Забайкальского края сдерживает отсутствие финансирования. По словам заместителя министра природных ресурсов края Ирины Слюсаревой, которые сегодня, 5 июля, цитирует Забмедиа, за 3 года своего существования эта подпрограмма ни разу не финансировалась.

Mercur54 Каменный город. Забайкалье

В ходе собрания депутатской фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании региона она особо подчеркнула: «Если бы производилось финансирование, у нас не было бы столько проблем с охраняемыми территориями».

Среди основных проблем ООПТ в краевом Минприроды отметили дефицит кадров и малую площадь охраняемых территорий — 6% от территории края при среднем показателе по России в 10%.

Напомним, развитие особых охраняемых природных территорий Забайкальского края обозначено подпрограммой в программе «Охрана окружающей среды Забайкальского края» на 2014−2020 годы. Реализуется в один этап. Объем средств краевого бюджета, необходимых для финансирования подпрограммы, составляет 45 645 тыс. рублей. В частности, на 2017 год обозначено финансирование в размере 12 328 тыс. рублей.

На эти средства планировалось открыть ещё четыре региональных особо охраняемых природных территории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях власти Забайкалья подверглись критике за малоэффективное решение проблем, связанных с полыхающим лесом. Помимо этого, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентик упрекнул региональные власти в расхождении данных по лесным пожарам.