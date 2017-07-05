Барселона, Испания, 5 июля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Полиция Испании арестовала 14 человек в городе Барселона в рамках спецоперации ЕС против Каморры, сообщает 5 июля Associated Press.

Victor Арест

Каморра — название мафиозной группировки, возникшей в Неаполе в XVIII веке. По мнению МВД Италии масштаб деятельности Каморры не имеет аналогов в ЕС.

Государственная прокуратура сообщила, что спецоперация была проведена совместно с правоохранительными органами Италии и Германии.

В Барселоне были задержаны 14 человек, имеющих отношение к Каморре. Среди них десять итальянцев, чилиец, колумбиец, испанец и венесуэлец.

Полиция Барселоны сообщила, что спецоперация по поимке преступников проходила сразу в нескольких местах, в числе которых магазины и рестораны.

Напомним, криминальное объединение Каморра специализируется на незаконной продаже наркотиков. Мафия контролирует практически весь наркотрафик в ЕС.