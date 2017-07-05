Вена, 5 июля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) призывают стороны конфликта прекратить военные действия. Об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

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«Сопредседатели получили информацию о возобновлении насилия поздно вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли в том числе гражданские лица», — отмечают дипломаты.

«Сопредседатели Минской группы срочно призывают стороны прекратить военные действия. Насилие только порождает дальнейшее насилие и ни к чему не приводит. Единственный ответственный и гуманный способ разрешить этот давний конфликт состоит в том, чтобы стороны вернулись к столу переговоров в духе доброй воли», — говорится в заявлнеии.

Посредники также выразили соболезнования семьям погибших.

Обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта произошло после того, как впервые после апрельской четырёхдневной войны в 2016 г. ВС Азербайджана применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. Также азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прибегли к ответным действиям, в результате чего, по данным карабахской стороны, урон нанесен огневой точке в селе Алханлу. «Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО, противник понес потери», — говорилось в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Также отмечалось, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».

По данным Минобороны Азербайджана, в результате погибли женщина и 2-летняя девочка. Ещё одна женщина, получившая осколочное ранение, была госпитализирована.