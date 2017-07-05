Саратов, 5 июля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В преддверии губернаторских выборов в Саратовской области с подачи властей заиграла тема строящегося под Саратовом аэропортового комплекса. Как сообщает ИА REGNUM, открылся сайт аэропорта и запущено народное голосование по поводу его названия. Уже придумано необычное — «Космос», которое в региональной элите ассоциируется «с первой космической гаванью земли», и поэтому рейс «Москва — Космос» может прославить Саратов на весь мир.

Airport-saburovka.ru Так будет выглядеть новый аэропорт по Саратовом

Врио губернатора Валерий Радаев предложил жителям «придумать имя воздушных ворот, которые свяжут Саратов с любой точкой земного шара». Заявки на название принимаются до 1 октября текущего года.

По данным областного правительства, новый аэропорт возле села Сабуровка должен быть сдан в конце 2018 года, а с 2019-го планируются начать полеты воздушных судов. На сегодняшний день готова взлетная полоса, коммуникации в основном подведены, строится подъездная дорога. В июне был дан старт строительству пассажирского терминала, работы ведет турецкая компания.

Как отметил политолог Дмитрий Олейник, самой обсуждаемой инициативой недели стало предложение врио губернатора Валерия Радаева придумать имя для нового аэропорта, на которое активно откликнулись саратовцы, придумывая названия — от курьезных до вполне приемлемых.

«Большинство аэровокзалов, как в России, так и в мире носят название крупного города, который обслуживает, в этой связи логичным представляется название «Саратов», — прокомментировал он ИА REGNUM . — Это увеличит узнаваемость города. В России существовала традиция называть аэропорты по имени ближайшего сельского населенного пункта, например, в Москве это вполне приемлемо, так как воздушных ворот много и надо их идентифицировать, но в городах, где аэропорт один, это выглядит странновато. К примеру, сможете ли вы без подсказки определить, к каким городам относится аэропорт Курумоч, Талаги, Победилово? Поэтому все варианты типа Сабурово и подобные можно отмести и не тратить на них время, так аэропорты теперь не называют».

Как отметил политолог, у строящегося саратовского аэропорта есть старший брат — новый ростовский аэропорт «Платов», который в этом году должен быть введен в эксплуатацию.

«У них много общего: оба строятся в чистом поле, основной подрядчик у них один, даже сайты очень похожи, — продолжил эксперт. — Кстати, по названию ростовского аэропорта тоже проводилось народное голосование. До финала дошли три варианта: «Южный» — рабочее название на тот момент (кстати, рабочее название нашего аэропорта «Центральный», и оно тоже заслуживает того, чтобы попасть в итоговый список для голосования), «Ростов-на-Дону» и «Платов». Казачий атаман и генерал, герой войны 1812 года Матвей Платов родился недалеко от места строительства нового аэропорта и похоронен был поблизости. Это один из самых известных местных уроженцев, и присвоение его имени аэропорту вполне оправдано. По итогам народного голосования этот вариант набрал 40%, обогнав на 6% вариант «Ростов-на-Дону». На третьем месте оказался вариант «Южный» (26%)».

«Есть ли у нас кто-то, кто родился и похоронен в районе Сабуровки и известен за пределами России? Лично я не знаю, — говорит Олейник. — Даже если район Сабуровки увеличить до размеров всего региона, то таких личностей найти будет непросто. На саратовской земле учился и приземлился Юрий Гагарин, губернаторствовал Столыпин, начинала петь Русланова, но либо их связь с регионом невелика, либо известность недостаточна, либо название уже занято, как в случае с Гагариным, чье имя присвоено аэропорту соседнего Оренбурга. Мне кажется, что интересным вариантом могло бы стать довольно неожиданное, на первый взгляд, название «Космос». Оно одинаково хорошо звучит на всех языках, понятно многим без перевода и тесно связано с первой космической гаванью земли, которой является Саратовский регион. Возможность слетать в «Космос» получит любой желающий».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года директор по капитальному строительству УК «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков заявил, что по результатам основного отбора будет выбрана компания, которая весной 2017 года приступит к строительству административных, производственных и технологических зданий и сооружений в новом аэропортовом комплексе «Центральный» под Саратовом. В мае стало известно, что подрядчиком выбрана турецкая компания «Эста Констракшен».

Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3000 м, пассажирского терминала площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составит 1 млн пассажиров в год.

Завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в новом аэропорту Саратова запланировано на конец 2018 года. Проект строительства аэропортового комплекса «Центральный» включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)». По данным СМИ, общая стоимость строительства составит около 21 млрд рублей.

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