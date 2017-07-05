Ярославль, 5 июля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославской области заканчивается кампания по сбору подписей «муниципального фильтра» на выборах губернатора региона. 4 кандидатов уже сдали подписи в региональный избирком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Страница Сергея Балабаева в Facebook Кандидат Сергей Балабаев сдает подписи

«Позавчера сдал подписи кандидат от ЛДПР, вчера — «Коммунистов России», «Парнаса» и КПРФ. Пока не сдали подписи кандидаты от «Яблока» и «Единой России». Сдача подписей заканчивается 6 июля. Был и седьмой кандидат, выдвинутый партией «Народ против коррупции». Конференция по выдвижению прошла в Москве, но документов они нам так и не представили», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

«Мы собрали с небольшим запасом — 64 подписи. У ЛДПР в Ярославской области более 40 муниципальных депутатов, и с ними проблем не было. Остальные подписи мы, в основном, собрали у депутатов-самовыдвиженцев. Хотя несколько подписей нам дали депутаты-единороссы. Мы много ездили по области, убеждали, рассказывали о своих планах и политике. Познакомились с со многими интересными людьми. Врио губернатора Дмитрий Миронов нам не помогал собирать подписи, как об этом судачат, с чего бы ему — нашему конкуренту, выдвиженцу от партии «Единая Россия» нам в этом помогать?» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов.

«99% подписей мы собрали у своих депутатов. Несколько подписей в поддержку нашего кандидата удалось убедить поставить представителей других партий. Сдали подписи с небольшим запасом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Эльхан Мардалиев.

У «Коммунистов России» в Ярославской области муниципальных депутатов нет, но никто не сомневается, что их кандидат преодолеет муниципальный фильтр и примет участие в губернаторских выборах. Не вызывает сомнение и преодоление фильтра со стороны фаворита гонки врио губернатора Дмитрия Миронова (выдвинут «Единой Россией»). Интрига сохраняется лишь в отношении кандидата от «Яблока» Олега Виноградова.

«На сегодняшний день я потенциально собрал 65 подписей. Теперь надо объехать людей и собрать эти подписи, нотариально заверенные. Это долгий процесс — я же сам с людьми встречаюсь, сам собираю. В отличие от тех, которым подписи чиновники администраций собирают. Я собрал подписи в семи районах, но звоню в другие семь и мне говорят, что все 100% подписей депутаты отдали в пользу «Единой России», «Парнаса» и ЛДПР. Ведь сейчас половина депутатов не выбирается народом, а выдвигается сельскими поселениями. И, естественно, их можно заставить отдать свои подписи за кого угодно. Конечно, в Ярославле, Рыбинске и Ростове сделать это не получиться, но в небольших райцентрах смогли. И теперь приходится лбом эту стену прошибать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Яблока» Олег Виноградов.