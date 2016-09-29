Мурманская область, 26 марта, 2013, 10:29 — ИА Регнум. Ленинским районным судом г. Мурманска рассмотрено уголовное дело по обвинению двух мужчин в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ. Как установлено в ходе судебного следствия, осужденные с целью хищения чужого имущества приглашали женщин в свой автомобиль и под предлогом оказания услуг интимного характера увозили их в безлюдное место, где и происходило разбойное нападение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В ходе совершения преступлений для запугивания потерпевших осужденные использовали игрушку - пластмассовый пистолет, выдавая его за боевое огнестрельное оружие.

Суд согласился с представленными государственным обвинителем доказательствами вины подсудимых и назначил наказание - одному из нападавших в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; другому - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.