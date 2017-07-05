Москва, 5 июля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Интерес к безопасным активам несколько угас, хотя напряженность в рядах инвесторов сохраняется. Повышенному интересу к риску не способствует прежде всего ситуация вокруг КНДР, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Сегодня, 5 июля, действия Северной Кореи будут обсуждаться на срочном заседании Совбеза ООН.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«На утренних торгах настроения инвесторов также подпортили слабые показатели деловой активности в Китае. PMI в сфере услуг показал минимальные темпы роста за последние 13 месяцев, а составной индекс оказался на минимуме за год. Статистика несколько усилила беспокойство по поводу состояния экономики Поднебесной, но массовых распродаж не вызвала», — отмтеил Диргин.

«А вот европейские показатели деловой активности порадовали, превысив прогнозы по всем фронтам. Однако евро остался равнодушным к отчетам, сфокусировавшись на сегодняшнем протоколе заседания ФРС США. Быки по евро опасаются, что документ укажет на агрессивный настрой членов FOMC и спровоцирует дальнейшую коррекцию пары евро/доллар, которая опускалась от годовых минимумов на протяжении трех последних торговых дней», — пояснил эксперт.

«Рубль 5 июля в начале дня торгуется под давлением, демонстрируя недовольство отсутствием внятной динамики на рынке нефти. Котировки черного золота, которые 4 июля теснились в диапазоне, так и не сумев определиться с вектором движения, получат катализатор в виде данных из США — от API сегодня и от Министерства энергетики — 6 июля», — считает Диргин.

«С технической точки зрения Brent необходимо преодолеть уровень $50, чтобы получить возможность для развития импульса. Если запасы и добыча черного золота в Штатах сократятся, такой сценарий будет реализован. В этом давление на рубль ослабнет, хотя многое также будет зависеть от общей реакции доллара на протокол ФРС», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 59,22 рубля за американскую валюту и 67,29 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 26 и 9 копеек соответственно. Цены на нефть снижаются из-за ситуации вокруг КНДР. Brent снизилась на 0,12% до $49,55 за баррель, WTI — на 0,19% до $46,98.

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