Кито, 5 июля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Экспорт Эквадора в Европейский Союз увеличился на 20% в течение первых пяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года после вступления в силу c 1 января 2017 года торгового соглашения между странами, сообщает El Confidencial.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Министерство внешней торговли Эквадора 4 июля представило данные, согласно которым объем экспорта в первые пять месяцев 2017 года составил $1,387 млрд, в то время как в 2016 году за тот же период объем экспорта эквадорских товаров не превышал $1,159 млрд.

Кроме того, в министерстве отметили, что импорт товаров из ЕC увеличился с $653 млн до $766 млн, составив рост на 17%.

Во время открытия первого после подписания соглашения бизнес-форума «Европа-Эквадор» министр внешней торговли Эквадора Пабло Кампана заявил, что эти цифры являются признаком соглашения, «очень выгодного для обеих сторон», и он уверен, что положительная тенденция будет сохраняться.

Посол ЕС в Эквадоре Мариан Ван Стин обратила внимание на «положительные» результаты вступления в силу соглашения и отметила, что «не удивительно», что увеличение произошло, в частности, в традиционном эквадорском секторе, который включает такие товары, как бананы, тунец и креветки.

Напомним, после 9 лет переговоров 11 ноября 2016 года состоялось подписание многостороннего торгового соглашения между Эквадором и странами-членами Европейского союза. Это первое коммерческое соглашение такого масштаба, которое подписал Эквадор на фоне масштабных проблем в экономике.

Договор отменил таможенные пошлины для всех промышленных и рыболовных продуктов, увеличил доступ к рынкам сельскохозяйственных продуктов, улучшил доступ к госзакупкам и госконтрактам, а также убрал технические препятствия в многосторонней торговле.

Из общего объема экспортного предложения Эквадора основная доля приходится на бананы, креветки, лангустов, замороженный и консервированный тунец и цветы.

С подписанием этого договора Эквадор рассчитывает на увеличение экспорта на 1,6% до 2020 года, что обеспечит создание 41 тыс. новых рабочих мест.