Чанша, Китай, 5 июля, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Более 300 тыс. человек в китайской провинции Хунань продолжают работать над укреплением берегов крупных рек и водохранилищ, где до сих пор наблюдается повышение уровня воды до критического уровня. Несмотря на серьезное ослабление дождей, уровень воды в крупных водоемах неуклонно растет.

Paul Gonzalez Осадки в КНР

Уровень воды в реке Сянцзян — одного из крупных притоков Янцзы остановился на отметке в 39,07 метра. Местные жители активно помогают спасателям и военным в укреплении берегов, для того, чтобы избежать затопления близлежащих поселков, пишет «Наньцзао жибао».

Согласно прогнозам метеорологов, вода начнет «уходить» только к концу недели, то есть не ранее 7−8 июля. Уровень воды в реке Янцзы будет сохранятся на критической отметке еще как минимум 10 дней. Правительство провинции Янцзы мобилизовало 302,7 тыс. человек для борьбы со стихией.

Сотрудники 300 ресторанов из Чанша добровольно отправились в наиболее опасные районы для того, чтобы обеспечивать спасателей горячей едой.

«Все мы родились в Чанша, город является нашим вторым домом. Мы несем ответственность за его сохранность. Я и мои сотрудники готовы накормить лапшой всех тех, кто в настоящее время борется с наводнениями в Китае», — заявил журналистам владелец одного из ресторанов в провинции Хунань.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство гражданских дел КНР опубликовало заявление, согласно которому непрекращающиеся проливные дожди, начавшиеся на территории ряда южных провинций КНР 29 июня, привели к гибели 56 человек и исчезновению еще 22 местных жителей.