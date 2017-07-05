Барнаул, 5 июля, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания в Алтайском крае можно назвать весьма умеренным. По данным Алтайкрайстиата, в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 101,5%. О том, что по этому показателю Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибирского федерального округа с наименьшими темпами роста цен на продовольственные товары, сообщает сегодня, 5 июля, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Подсолнечник

Так, в Кемеровской области за этот же промежуток времени цены выросли на 1,7%, в Новосибирской области — на 3%, Омской области — на 3,5%.

Продовольственная инфляция в крае замедлилась в полтора раза: на 14 из 24 социально значимых продуктов питания специалисты отметили снижение цен.

«Гречневая крупа-ядрица подешевела на 24,6% (52,58 руб./кг), яйца куриные — на 18,6% (43,16 руб./10 шт.), подсолнечное масло — на 13,4% (78,97 руб./кг), сахар-песок — на 4,8% (45,40 руб./кг), пшено — на 4,7% (27,48 руб./кг), поваренная пищевая соль — на 2,3% (8,66 руб./кг), черный байховый чай — на 2,2% (556,54 руб./кг)», — отмечают статистики.

Вместе с тем, сезонное повышение розничных цен отмечено на плодоовощную продукцию: свежую белокочанную капусту (средняя потребительская стоимость в июне составила 55,06 руб./кг), картофель (42,29 руб./кг), морковь (44,66 руб./кг), яблоки (114,09 руб./кг).

В третьем квартале специалисты прогнозируют снижение потребительских цен. Нового урожая осталось ждать совсем недолго.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занимает лидирующие позиции в Сибири и по минимальным средним потребительским ценам. По состоянию на 26 июня край входит в пятерку регионов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на 17 из 24 социально значимых продуктов питания.

К примеру, в Алтайском крае зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на охлажденных и мороженых кур, подсолнечное масло, соль и пшеничную муку. Среди российских регионов по 19 из 24 социально значимых продуктов питания цены ниже, чем в среднем по России.