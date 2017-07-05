Лиссабон, 5 июля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Нападающего «Реала» и сборной Португалии и Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за фотографии в социальной сети «Инстаграм». Об этом сообщает Daily Mail.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

Роналду опубликовал фотографию, на которой он вместе со своим другом и футболистом Жозе Семеду позирует в бассейне. При этом под изображением Роналду оставил подпись: «Идеальное совпадение: чёрный и белый шоколад».

В комментариях к посту многие обвиняли футболиста в расизме, говоря о том, что неправильно подчёркивать различия в цвете кожи. Для некоторых это стало лишним поводом обвинить Роналду в нетрадиционной ориентации.

Жозе Семеду является давним другом Роналду. Они вместе выступали за академию лиссабонского «Спортинга».

32-летний полузащитник провел шесть сезонов в составе английского клуба «Шеффилд Уэнсдей», который выступает в Чемпионшипе.

Напомним, по окончании сезона вокруг Роналду ходит много слухов. Многие говорят о том, что он покинет «Реал» из-за претензий к нему со стороны испанских налоговых органов.