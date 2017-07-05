Киров, Калужская область, 5 июля, 2017, 12:25 — ИА Регнум. При пожаре в частном доме Кирова Калужской области погибла семья из трёх человек. Трагедия произошла в ночь на 5 июля. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух женщин 83 и 48 лет, а также молодого мужчина 29 лет. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Владислав Шульга, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото пресс-службы следственного управления СКР по Калужской области Дом после пожара

Пожарных вызвал сосед погибших. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области произошло более 800 пожаров, в которых погибло 69 человек, в том числе трое детей. 39% пожаров возникло по причине неисправного электрооборудования, 23% возгораний произошли из-за неправильной эксплуатации дровяных печей, 19% связаны с неосторожным обращением с огнём.