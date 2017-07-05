Амстердам, 5 июля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Нидерландах будет проходить суд по делу о крушении малайзийского пассажирского самолета рейса MH17 в Донбассе. Об этом, как передает RT, сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация.

Defensie.nl Поиск обломков Боинга рейса MH-17

«Суд по делу о крушении Boeing Malaysia Airlines рейса MH17 в Донбассе в 2014 году будет проходить в Нидерландах в соответствии с законами этой страны», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что представители стран, которые сотрудничают по делу о крушении малайзийского самолета, одобрили это решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малайзийский Boeing 777 потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. Cовет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах крушения назвал причиной катастрофы попадание в воздушное судно ракеты класса «земля-воздух», выпущенной из установки «Бук». Пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км — в зоне находились как силы ополченцев, так и Украины.