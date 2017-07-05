Чебоксары, 5 июля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Пока правительство России выполняет поручение президента Владимира Путина и занято доработкой федеральной программы сбережения одного из «уникальных природных символов» — Волги, в регионах ведут свою работу. В Чувашии, где расположено «самое грязное водохранилище» страны и более трети волжской территории занимают мелководья, обостряющуюся экологическую ситуацию пытаются выправить за счёт более эффективного очищения стоков и искусственного зарыбления водохранилища. При этом системную работу по восполнению рыбных запасов на протяжении многих лет ведут, пожалуй, только гидроэнергетики, для которых это стало практически рядовым мероприятием и благотворительным вкладом в родную республику. Кроме того, гидроэнергетикам приходится даже бороться с браконьерством, масштабы которого не снижаются. Эксперты подчёркивают, что снять растущее экологическое напряжение на Волге может только поднятие уровня Чебоксарского водохранилища с 63 до 68 метров, что даст дополнительный запас воды для обводнения и сократит в 1,5 раза площадь мелководий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чебоксарское Заволжье

Рыбные запасы: до и после строительства Чебоксарской ГЭС

Чебоксарская ГЭС является частью Волжско-Камского каскада — единого комплекса водохранилищ главной артерии европейской части страны. В 1980 году при строительстве Чебоксарской ГЭС было создано одноименное водохранилище, которое сначала называли не иначе как Чебоксарское море. Первый гидроагрегат запустили 31 декабря 1980 года при пониженной отметке водохранилища (61 метр). Весной 1981 года для обеспечения навигации уровень был повышен до промежуточной отметки — 63 метра. Окончание работ по зоне затопления водохранилища до проектного уровня — 68 метров — было запланировано на 1987 год. Однако в связи с недостаточным финансированием, неполной готовностью зоны затопления и незавершенными работами по защите земель и населенных пунктов реализация проекта была приостановлена. В результате Чебоксарское водохранилище до сих пор эксплуатируется на пониженной отметке 63 метра, что влечёт за собой ряд проблем — в первую очередь для судоходства и экологического состояния водной территории.

Создание Чебоксарского водохранилища оказало влияние на рыбный промысел. До наполнения водохранилища, в 1971—1980 годах, общий вылов рыбы составлял в среднем 249 тонн в год. В 1980 году, во время наполнения Чебоксарского водохранилища до 63 метров, изменился гидравлический режим, и отлов был ограничен до 120 тонн в год. В новых условиях стали особенно размножаться туводные (местные) виды рыб, исходные стада которых отличались достаточно большой численностью. С ростом рыб этого поколения увеличились и промысловые запасы. В 1990 году уловы достигли максимума — 519 тонн в год. В значительной мере это произошло за счёт плотвы (41%), леща (20%) и щуки (18,6%). Такой эффективности воспроизводства основных промысловых видов рыб способствовало в первую очередь наличие огромных площадей мелководий (31,5% площади водохранилища).

Но в 1991 году выловы резко сократились. Произошло это не только в Чувашии, но и в целом по всей стране. Эксперты отмечают, что выловом рыбы стали заниматься мелкие предприятия, которые занижали статистику или вообще скрывали её. Кроме того, нестабильное экономическое положение населения привело к распространению браконьерства.

В последующие годы эксплуатации Чебоксарского водохранилища произошла относительная стабилизация видового состава с преобладанием плотвы (36,7%) и леща (32,3%). В 2009—2011 годах улов рыбы по сравнению с 1990-ми годами возрос до 730,1−1030 тонн в год.

«Сейчас в Чебоксарском водохранилище обитают 62 вида рыб, принадлежащих к 24 семействам. Несмотря на сокращение вылова отдельных видов рыб, общий вылов стабилизировался и на сегодняшний день превышает вылов рыбы до создания Чебоксарского водохранилища. При этом рост запасов рыбы сдерживает снижение качества воды в водохранилище из-за чрезмерного его загрязнения промышленными стоками и неблагоприятным уровенным режимом водохранилища во время нереста, связанным с дефицитом свободной ёмкости», — говорят на Чебоксарской ГЭС.

Помимо этого, в условиях непроектной работы станции не происходит естественного самоочищения водоема, более 30% его площади занято мелководьями с глубинами менее двух метров. Прогрев воды в летний период вызывает бурное развитие сине-зеленых водорослей и дополнительное ухудшение качества воды в Волге за счет «цветения».

Плотины ГЭС и осетровые рыбы

Бытует мнение, что создание Волжско-Камского каскада гидроузлов стало фатальным для осетровых видов рыб: плотины перегородили им пути на нерест. Но вот простой пример: в створе Волжской ГЭС река была перекрыта в 1958 году. Осетровые рыбы достигают пика половой зрелости в возрасте от 9 до 17 лет, и простая арифметика показывает, что к началу 1970-х годов должно было бы начаться снижение популяции. А к 1980 году должна была бы наступить «полная катастрофа»: большие рыбы уже выловлены, а новые, «благодаря» ГЭС, не выросли, нерестилища все перекрыты. Однако статистика даёт совсем иную картину. Динамика промышленного вылова осетровых в Волго-Каспийском бассейне приводится в книге Евгения Бурдина «Волжский каскад ГЭС: триумф и трагедия России»: в 1945 году добыто 1,3 тыс. тонн рыбы, в 1950 году — 10,7 тыс. тонн, в 1965 году — 10,6 тыс. тонн, в 1975-м — 14,7 тыс. тонн, в 1980-м — 16,3 тыс. тонн, в 1985-м — 14,6 тыс. тонн. В 1990-м осетровых поймали 11,3 тыс. тонн — а через пять лет добыча резко упала до 2,2 тыс. тонн.

То есть пик в промышленном рыболовстве был достигнут тогда, когда по расчётам противников ГЭС он должен был обвалиться.

Чебоксарская ГЭС Три месяца выращивали мальков стерляди в рыбопитомнике Духовницкое

«Этот парадокс объясняется тем, что сооружение ГЭС сопровождалось одновременным строительством рыбзаводов, занимающихся искусственным воспроизводством осетровых и других ценных видов рыб. Такое компенсационное мероприятие заместило потери, связанные с недоступностью части нерестилищ в результате строительства ГЭС. Спад вылова осетровых с начала 1990-х и по настоящее время имеет несколько причин. Важнейшая из них — масштабное браконьерство. В «лихие 1990-е» браконьеры почувствовали себя свободными от всякого надзора и развязали на реке настоящий разбой», — поясняют гидроэнергетики.

Ещё одна причина спада вылова рыбы — массовое заболевание осетровых миопатией (расслоением мышц), которое начали фиксировать с 1980 года. По данным специалистов, к началу 1990 года этим заболеванием были поражены практически все осетры, 70% севрюги и 30% белуги.

«Сейчас положение несколько улучшилось, поскольку в сельском хозяйстве стали в меньших масштабах применять пестициды. Но восполнять потери придётся ещё очень долго. Кроме этого, в Каспийском море начали селиться виды, ранее никогда здесь не встречавшиеся. Например, гребневик мнемиопсиса питается зоопланктоном, икрой и мальками рыб, потребляя в сутки пищи примерно 40% от собственного веса и таким образом активно уничтожая кормовую базу осетровых рыб. Также в 1990-е годы из-за проблем с финансированием снизился объем искусственного воспроизводства осетровых на рыбозаводах», — говорят гидроэнергетики.

Для сравнения: на Урале много нерестилось и добывалось севрюги — больше, чем в Волге, при этом плотины здесь не перекрывают проход осетровых к нерестилищам.

«Казалось бы, при отсутствии плотин должны быть рекордные уловы, однако сейчас добыча осетровых здесь также запрещена — их численность катастрофически сократилась. Поэтому теория «экологов» о том, что в сокращении рыбных запасов в реках России главным и единственным образом повинны гидростанции со своими плотинами и водохранилищами, несостоятельна», — подчёркивают энергетики, отмечая, что «со своей стороны они предпринимают усилия для минимизации ущерба рыбным запасам при сооружении и работе ГЭС».

Чебоксарская ГЭС Выпуск мальков стерляди в Волгу

Например, при строительстве Богучанской ГЭС был реализован проект инновационного рыбозащитного комплекса. Регулярно в различных регионах страны проводятся акции по зарыблению рек и водохранилищ. К примеру, в течение 2003—2017 годов компания «РусГидро» провела более 20 благотворительных экологических акций по зарыблению водохранилищ в семи регионах страны. В результате в водоемы выпущено около 2,7 млн мальков. Среди них есть особо ценные виды, занесенные в Красную книгу. В Чебоксарское водохранилище в июне 2017 года было выпущено 11 тыс. мальков стерляди.

«Хотя строительство плотин волжских гидроузлов и повлияло на состояние рыболовства, однако вполне справедливо будет заметить, что гидроэнергетика стоит при этом вовсе не на первом месте, а заблаговременно реализованные компенсационные мероприятия позволили минимизировать ущерб», — подчёркивают на Чебоксарской ГЭС.

Что делать?

Проектировщики и гидроэнергетики уверены, что при проектном уровне Чебоксарского водохранилища (68 метров) возможный вылов рыбы возрастёт в 1,85 раза. При этом специалисты отмечают, что произойдёт сокращение выловов стерляди, судака и щуки, но вырастут выловы озерных (лимнофильных) видов рыб: леща, плотвы, густеры, синца, берша, жереха, сома, налима.

«Одним из способов сохранения видового состава ихтиофауны Чебоксарского водохранилища и увеличения рыбных запасов является зарыбление. Мероприятия по восстановлению биоразнообразия Волги предусмотрены проектом завершения строительства Чебоксарской ГЭС. Среди них возведение рыборазводных предприятий, установка искусственных нерестилищ, корректировка режима эксплуатации водохранилища для создания оптимальных условий в период нереста. Безусловно, для достижения значительного эффекта необходимо прекратить сброс загрязняющих веществ в Волгу и ликвидировать браконьерство», — говорит директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков.

Чебоксарская ГЭС Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков

Для увеличения искусственного воспроизводства рыбы в каждом из регионов, расположенных в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, проектом предусмотрено строительство рыборазводных предприятий: в Нижегородской области мощность такого объекта составит 9,6 млн штук молоди рыб, в Марий Эл — 754 тыс. штук, в Чувашии — 1,2 млн штук.

По данным ихтиологов, при условии реализации всех проектных решений увеличение рыбопродуктивности возможно не только в Чебоксарском водохранилище, но и в ниже расположенных водоемах Волжско-Камского каскада. Как считают проектировщики, дополнительная ёмкость в 5 куб. км позволит продлить весной возможность обеспечения необходимого уровня для нереста в низовьях Волги, а также подпитывать Волго-Ахтубинскую пойму — заповедник и главный источник естественного воспроизводства осетровых.

Особую озабоченность вызывает браконьерство на Волге. К примеру, только в соседней Нижегородской области с 15 апреля по 15 мая 2017 года инспекторами изъято 186 км браконьерских сетей, возбуждено 32 уголовных дела, спасено 6,5 тыс. экземпляров рыбы, изъято из сетей боле 860 кг рыбы, ещё 120 кг — из незаконной торговли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке директора Института водных проблем, члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Данилова-Данильяна, «в настоящий момент» такое серьезное гидротехническое сооружение, как Чебоксарское водохранилище, «является самым грязным в Российской Федерации». «Нет никакого способа исправить экологическую ситуацию на Чебоксарском водохранилище, кроме его подъема до нормального проектного уровня 68 м», — подчеркивает Данилов-Данильян. По его словам, в этом случае доля мелководий уменьшится в 1,5 раза и достигнет нормативных значений — 20%. Появится дополнительный запас воды в 5 км³, в том числе и для обводнения уникального природного образования юга России — Волго-Ахтубинской поймы.

Отметим также, что в ежегодном послании президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. А ранее глава государства заявлял, что дельта Волги, которая считается одной из самых больших в мире и сравнима с Миссисипи, — «это отдельный мир и, конечно, требует отдельного повышенного внимания».

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В мае 2017 года Минприроды внесло в правительство РФ приоритетный проект «Оздоровление Волги», его бюджет потребует выделения порядка 200 млрд рублей до 2025 года. Предполагается, что половину суммы составят частные инвестиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-й отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.