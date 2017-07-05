Мадрид, 5 июля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. «Глава Каталонии Карлес Пучдемонт умудрился представить проект планируемого сепаратистами референдума, фактически ничего не сказав, — сообщает испанская El País, комментируя выступление руководителя автономного сообщества в Национальном театре Каталонии перед собравшимися 800 депутатами регионального парламента, главами муниципалитетов и политическими деятелями «местного значения». — В качестве подтверждения легитимности предполагаемого плебисцита 1 октября Пучдемонт сказал только, что он легитимен и соответствует международному законодательству».

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После чего последовали красочные фразы типа: «Никто в испанском государстве не способен остановить наше движение к независимости» и «Не надо представлять противостояние центральной и региональной властей, как столкновение поездов. Нет никакого столкновения: один из поездов просто заехал в тупик и там остался». Какой именно из поездов это был — мадридский или барселонский — уточнения не последовало.

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Зато моментально последовали комментарии противников проведения референдума. Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саес де Сантамария заявила, что «если сепаратисты утверждают, что они имеют право принять любой закон в течение 48 часов без обсуждения, то центральное правительство хотело бы напомнить, что ему достаточно 24 часов, чтобы подать апелляцию на решение региональной власти и парализовать принятую ею норму».

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Каталонский Женералитат (правительство автономии — прим. ИА REGNUM ), по словам Сантамарии, «может в течение 30 дней объяснять гражданам, какой замечательный закон о референдуме он принял и даже в течение 48 часов после незаконно проведенного плебисцита объявить независимость автономии. Нелегитимная суть так называемого референдума от этого законной не станет. А значит, в течение 24 часов превратится в ничто».

Лидер каталонского отделения правящей в Испании Народной партии (Partido Popular) Хавьер Гарсия Альбиоль выразился коротко: «Сецессионисты хотят совершить государственный переворот, но этим только провоцируют государство на решение о приостановке на неопределенное время для Каталонии статуса автономии. Это не борьба за идею, это дешевый политический спектакль».

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