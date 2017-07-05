Берлин, 5 июля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Германию с официальным визитом, в рамках которого китайский лидер проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. На этот раз рабочая программа главы КНР отличается своей насыщенностью: помимо официальных переговоров, Си Цзиньпин примет участие в открытии парка панд в зоопарке Берлина, а также посетит матч молодежных сборных КНР и ФРГ.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Из Берлина председатель КНР отправится в немецкий Гамбург, где 7−8 июля состоится саммит G20. Ожидается, что во время рабочего визита китайского лидера в Германию, стороны обсудят ряд международных и региональных проблем, а также подпишут более десяти соглашений о сотрудничестве в различных областях, пишет «Жэньминь жибао».

Накануне визита главы государства официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан заявил о том, что визит Си Цзиньпина в Германию придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, а также наметит курс дальнейшего развития экономических отношений между КНР и странами Евросоюза.

Первый государственный визит Си Цзиньпина в Германию состоялся в марте 2014 года. За прошедшие несколько лет экономическое сотрудничество КНР и ФРГ вышло на принципиально новый уровень. По итогам 2016 года впервые в истории Китай стал главным торговым партнером ФРГ, внешнеторговый оборот между странами составил $151,29 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай и Германия «в одном направлении» дистанцируются от США из-за того, что президент Дональд Трамп объявил о выходе из Парижских соглашений по климату.