Анкара, 5 июля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции убили члена Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 5 июля Anadolu.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Инцидент произошел в провинции Хаккари на юго-востоке страны, член РПК был убит ударом с воздуха.

По словам турецкого генерального штаба, убитый член РПК планировал совершить теракт.

Всего за июнь 2017 года вооруженные силы Турции убили 270 человек, которые по их данным были, членами РПК, 48 человек погибло со стороны правительственных войск.

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Курды сражаются с правительством за автономию в рамках государства с 1984 года. С тех пор в этом противостоянии погибло свыше 40 тыс. человек.