Москва, 5 июля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Российское посольство в Киеве ведет активную работу в связи с задержанием на Украине гражданина РФ Виктора Агеева. Об этом заявила 5 июля журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Она отметила, что в СМИ появились публикации о том, что российская сторона якобы бросила Агеева на произвол судьбы. Подобные заявления звучат также из уст некоторых политиков.

«Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева», — подчеркнула Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня бывший военнослужащий ВС РФ Виктор Агеев, уволенный в запас в 2016 году, был взят в плен в районе села Желобок Славяносербского района Луганской Народной Республики. Захвату Агеева предшествовало столкновение группы бойцов одного из подразделений Народной милиции ЛНР с украинскими военными.

Киев называет Агеева «российским контрактником», однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли, отметив, что военную службу по контракту мужчина никогда не проходил. Официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Агеев добровольно вступил в вооруженные силы республики. 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва предпримет все усилия для защиты законных прав задержанного российского гражданина.

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