Степанакерт, 5 июля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. После военных действий зоне карабахского конфликта в апреле 2016 г. ВС Азербайджана впервые на линии соприкосновения войск применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Нагорного Карабаха

4 июля на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник продолжил нарушать режим прекращения огня из разнокалиберных минометов, а приблизительно в 20:20 в южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что Минобороны Нагорно-Карабахской Республики обращает внимание соответствующих международных организаций на произошедшее.

Военное ведомство Нагорного Карабаха также сообщило об ответных действиях, в результате которых противник понес потери.

«В районе 11:30—11:35 4 июля в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82-миллиметровый миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 — станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 — 60-миллиметровый миномет (3 снаряда), в 19:10 — 60-миллиметровый миномет (2 снаряда).

А в районе 20:20—20:30 из огневой точки в селе Алханлу ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82-миллиметровый миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны в районе 20:31—20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего урон нанесен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО, противник понес потери», — отметили в оборонном ведомстве Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, «в результате провокационных действий Азербайджана АО потерь не понесла».

«Всю ответственность за последствия произошедшего несет военно-политическое руководство Азербайджана», — заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.

Ведомство также распространило отрывки из видеозаписи применения азербайджанскими ВС реактивных систем залпового огня TR-107.

«Обратите внимание на время, зафиксированное на экране. Армянская сторона открыла ответный огонь в 20:31, то есть, до этого противник уже несколько раз совершил обстрел из реактивных систем залпового огня TR-107», — отмечают в оборонном ведомстве Нагорного Карабаха.

Также были представлены записи разговоров азербайджанских военнослужащих, которые, как отмечают в Минобороне Карабаха, свидетельствуют о том, что ответные действия передовых подразделений Армии обороны НКР были осуществлены в направлении огневой точки реактивных систем залпового огня.

«Азербайджанская сторона, по традиции, устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит», — говорится в сообщении Армии обороны Нагорного Карабаха.

Миноборны Азербайджана в связи с этим сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».

По данным военного ведомства Азербайджана, в результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

Обострение в зоне карабахского конфликта произошло после того, как 4 июля азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.