Резко обострилась ситуация в Карабахе: стороны сообщают о жертвах
Степанакерт, 5 июля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. После военных действий зоне карабахского конфликта в апреле 2016 г. ВС Азербайджана впервые на линии соприкосновения войск применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.
4 июля на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник продолжил нарушать режим прекращения огня из разнокалиберных минометов, а приблизительно в 20:20 в южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107», — говорится в сообщении.
В нём также отмечается, что Минобороны Нагорно-Карабахской Республики обращает внимание соответствующих международных организаций на произошедшее.
Военное ведомство Нагорного Карабаха также сообщило об ответных действиях, в результате которых противник понес потери.
«В районе
А в районе
Согласно сообщению, «в результате провокационных действий Азербайджана АО потерь не понесла».
«Всю ответственность за последствия произошедшего несет военно-политическое руководство Азербайджана», — заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.
Ведомство также распространило отрывки из видеозаписи применения азербайджанскими ВС реактивных систем залпового огня TR-107.
«Обратите внимание на время, зафиксированное на экране. Армянская сторона открыла ответный огонь в 20:31, то есть, до этого противник уже несколько раз совершил обстрел из реактивных систем залпового огня TR-107», — отмечают в оборонном ведомстве Нагорного Карабаха.
Также были представлены записи разговоров азербайджанских военнослужащих, которые, как отмечают в Минобороне Карабаха, свидетельствуют о том, что ответные действия передовых подразделений Армии обороны НКР были осуществлены в направлении огневой точки реактивных систем залпового огня.
«Азербайджанская сторона, по традиции, устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит», — говорится в сообщении Армии обороны Нагорного Карабаха.
Миноборны Азербайджана в связи с этим сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».
По данным военного ведомства Азербайджана, в результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.
Обострение в зоне карабахского конфликта произошло после того, как 4 июля азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.