Бразилиа, 5 июля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии подала запрос на включение президента Бразилии Мишела Темера и двух его министров в качестве фигурантов в расследование крупного коррупционного скандала, связанного с государственной нефтяной компанией Petrobras, сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на местный СМИ.

Licurgo.miranda Президент Бразилии Мишел Темер

Данное расследование не касается обвинений в пассивной коррупции, ранее предъявленных президенту прокуратурой и представленных Верховным судом в Палату депутатов парламента Бразилии.

В докладе, направленном Федеральной полицией в Верховный суд Бразилии, аргументируется запрос на включение президента в расследование, открытое в отношении депутатов Партии бразильского демократического движения (PMDB), которую возглавляет сам Темер.

Согласно данным, представленным бразильской газетой O Estado de Sao Paulo, полиция также попросила включить в расследование главу Администрации президента Элизеу Падилью и главу Генерального секретариата Администрации президента Веллингтона Морейру Франко, уже фигурирующих в других коррупционных скандалах.

По данным газеты, расследование является частью громкого коррупционного дела бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, по результатам расследования которого ранее были приговорены к тюремным срокам многочисленные бизнесмены и политики Бразилии.

Напомним, центристская Партия бразильского демократического движения, основанная в 1980 году, занимая 79 из 513 мест в Палате депутатов Бразилии и 20 из 81 места в Сенате, является самой влиятельной после Партии трудящихся политической силой в нынешнем бразильском парламенте.

Коррупционное дело государственной нефтяной компании Petrobras или операция «Автомойка» было открыто широкой публике 17 марта 2014 года. Тогда Федеральная полиция Бразилии заявила об обнаружении крупной сети по отмыванию денег, в ходе расследования которой были обнаружены масштабные коррупционные нарушения в компании Petrobras, связанные с подкупом руководства компании строительными фирмами в обмен на выгодные контракты.