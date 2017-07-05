Москва, 5 июля, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Матчи Кубка конфедераций-2017, которые проходили в четырех городах Российской Федерации, посетили свыше 628 тыс. зрителей. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«Всего с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге состоялись 16 футбольных матчей Кубка конфедераций, которые посетили 628 тыс. 304 зрителя», — говорится в сообщении.

При этом представитель МВД РФ добавила, что сотрудники правоохранительных органов обеспечили правопорядок во время футбольного турнира в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок конфедераций-2017 с 17 июня по 2 июля проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России не смогла выйти из группы, потерпев два поражения в трех матчах.

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