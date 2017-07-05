Москва, 5 июля, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В России за год увеличилась доля тех, кто ни на чем не экономит. Если в марте 2016 года назад такой ответ давали 11% респондентов, то в июне 2017 году их число составило уже 18%. Доля экономящих граждан сократилась с 89% до 82%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Анри Матисс. Обеденный стол. 1898

За год немного сократилась доля опрошенных, которые экономят на еде в целом — с 43% в прошлом году до 39% в году текущем.

По остальным статьям расходов жителей России выявлено увеличение числа экономящих, причем по некоторым — в разы.

Так, ощутимо выросла доля экономящих на деликатесах (с 23% до 30%), на путешествиях (с 21% до 30%), на развлечениях (с 20% до 30%), на ресторанах (с 8% до 20%), на гаджетах (с 8% до 15%).

Не столь кардинально, но продолжила расти доля экономящих на покупке одежды и обуви — с 31% до 33%, на косметике — с 11% до 15%.

Прошедший год также потребовал сокращения расходов на алкоголь и сигареты у каждого пятого (21%) респондента, хотя еще год назад их число равнялось 15%.

По другим статьям расходов от 3% до 5% опрошенных экономят на бытовых услугах, транспорте, медицине, занятиях спортом, мобильной связи.

Скриншот страницы ИХ Ромир Экономия во время кризиса

Во всероссийский опрос проведен в июне 2017 года. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России экономят на продуктах питания, но подавляющее число граждан не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88% опрошенных не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости.

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