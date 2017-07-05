Рим, 5 июля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. «Никто в Европе не хочет размещать у себя мигрантов», — заявил бывший премьер-министр Италии Романо Проди в интервью каналу TG2000, отвечая на вопрос по решению ситуации с наплывом мигрантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Чрезвычайную ситуацию с высадками не переживает вся Европа, потому что каждая страна идет своим путем. Вместе собираются только для мелких соглашений, но речь идет о базовых принципах — Европы нет. Италия все еще одна», — заявил политик.

Проди подчеркнул, что позиция президента Франции ранила его больше всего.

«Мы все ждали с большим волнением его (Макрона) решений, видно, что он охвачен внутренними политическими проблемами, начиная с мэров, например, Марселя. Но именно Франция, поскольку она была инициатором этой трагической войны в Ливии, должна думать о том, что она не может теперь оставить все последствия Италии», — возмутился Проди.

Напомним, что на фоне увеличивающихся потоков беженцев из Ливии, предложение Италии направить некоторые судна НПО с мигрантами в другие страны ЕС, было встречено в штыки Францией и Испанией. Австрия уже стянула к границе с Италией бронетехнику и готова направить 750 солдат для патрулирования границ. Между тем с начала 2017 года Италия уже приняла 85 200 человек, что составляет 85% всех беженцев, пересекших Средиземное море с начала 2017 года.