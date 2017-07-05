Донецк, 5 июля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 4 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии четыре раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 26 раз, сообщают 5 июля СМИ народных республик.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинские силовики обстреляли пгт Донецкий, села Сокольники и Нижнее Лозовое.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, зенитные установки ЗУ-23−2.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 26 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

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Штаб «АТО» зафиксировал 15 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя, Лебединского, Гнутово, Широкино, Водяного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Зайцево, Кряковки, Станицы Луганской.

Напомним, в Донбассе с 2014 года длится гражданская война. Военный конфликт начался после неконституционного государственного переворота на Украине, после которого к власти пришли украинские националисты. Новая русофобская политика Киева вынудила провести референдум о независимости в Луганской и Донецкой областях, результатом плебисцита стало образование ДНР и ЛНР.