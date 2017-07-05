Анкара, 5 июля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Запрет на провоз электронных устройств в следующих из Стамбула в США самолетах, введенный в марте 2017 года, отменен американскими властями, передает 5 июля телеканал TRT.

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Первый рейс, на который уже не действует запрет, вылетел в американский город Нью-Йорк.

Напомним, запрет на провоз гаджетов (ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, DVD-плееры) в ручной клади был введен Вашингтоном 21 марта 2017 года. Запрет на провоз электроники коснулся рейсов из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Говорилось, что ограничение будет распространяться на клиентов примерно десяти авиаперевозчиков. Обоснованием запрета была названа борьба с терроризмом.

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Ужесточилась проверка самолетов. Для обнаружения взрывных устройств или взрывчатых веществ Национальным управлением по безопасности на транспорте применяются собаки и спецоборудование.

5 апреля 2017 года в американском Министерстве национальной безопасности заявили, что выборочные проверки в аэропортах США затронут не только самолеты, прилетающие из стран из списка в связи с запретом на пронос в салон самолета электронных устройств. Они ужесточатся относительно самолетов авиакомпаний ряда стран Ближнего Востока и севера Африки.

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