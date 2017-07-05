Москва, 5 июля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Текст предлагаемой присяги при вступлении в гражданство РФ слишком сухой и неинтересный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

«Будем принимать клятву присяги при вступлении в российское гражданство иностранцев, которая набрала больше всего поддержки. Но будем принимать вариант правящий партии — сухой», — отметил Жириновский.

По его словам, даже при приеме граждан в колхоз, они подавали более эмоциональные заявления.

«В колхозах были более эмоциональные заявления — там говорилось, что я не могу без вас. А здесь сухое — принимаю, обязуюсь и так далее», — заявил Жириновский.

Законопроект с поправкой, предлагающий текст присяги, рассматривается в Госдуме во втором чтении. Ранее комитет Госдумы утвердил текст присяги для иностранных граждан, которые хотят получить гражданство РФ.

Всего в комитет поступило порядка 93 версий текста присяги. Автором одной из них был Владимир Жириновский. В его варианте предполагались такие фразы присяги как: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг…», «И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине, более святая, чем любовь к родителям».