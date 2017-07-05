Берлин, 5 июля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Четверть избирателей в Германии верят в победу Социал-демократической партии в Германии (СДПГ), председателем которой является Мартин Шульц, пишет 4 июля Rheinische Post.

Michael Weiss Мартин Шульц

Согласно результатам британской компании YouGov, которая занимается исследованиями общественного мнения, лишь 25% немецких респондентов уверены в том, что пост канцлера ФРГ займет Мартин Шульц.

61% ответили, что он «определенно не займет данный пост».

Согласно опросу, 30% респондентов считают, что Шульц «может обеспечить социальную справедливость в стране», другие 15%, наоборот, считают, что он «не понимает, в чем нуждаются жители Германии».

Главным оппонентом социал-демократа на выборах является глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, которая претендует остаться на посту канцлера на четвертый срок.

Напомним, что парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Все последние социологические опросы показывают, что с большим отрывом победит Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза), а канцлером станет Ангела Меркель.