Якутск, 5 июля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Текст присяги для новых граждан РФ сформирован без патетических выкриков, наигранных эмоций и лишних слов. Такое мнение высказал о формулировке обещаний, которые должны будут давать люди, получающие гражданство в России, депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, комментируя утверждение слов клятвы комитетом Госдумы РФ.

Mil.ru Торжественная клятва

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Он подчеркнул, что по-прежнему считает введение присяги для будущих граждан России вопросом далеко не первой важности. Тем не менее, депутат отметил, что текст клятвы его устраивает.

«Он вышел максимально нейтральным и, в то же время, ёмким. Без патетических выкриков, наигранных эмоций и лишних слов. Может быть, ему не хватает как раз немного того, что называется поэзией — его вряд ли выучишь наизусть. Впрочем, лучше так, чем многие экзотические варианты, которые я видел», — отметил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, текст присяги, утверждённый комитетом Госдумы по госстроительству, звучит так:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

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