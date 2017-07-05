Москва, 5 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. 18% желают видеть другого человека на посту президента России. А 16% опрошенных всё равно, кто им будет.

Kremlin.ru Президент России В. В. Путин

При этом 56% опрошенных безотносительно к тому, кто будет избран на пост президента России в 2018 году, заявили о том, чтобы он проводил такую же линию во внешней политике как в настоящее время и такую же линию во внутренней политике (42%).

34% граждан РФ высказались за то, что вновь избранному в 2018 году президенту России нужно проводить более жесткую внутреннюю политику.

19% респондентов считают, что во внешней политике после 2018 года надо перейти на более жесткую конфронтацию с Западом. 13% предлагают смягчить конфронтацию.

Опрос проведен 23—26 июня 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. По данным ЦИК, избирательная кампания по выборам президента России начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года. 80% граждан ждут участия Путина в выборах президента РФ.

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