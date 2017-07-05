Берлин, 5 июля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Новое поколение Porsche Cayenne было замечено на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии, эксперты предположили, что на продемонстрированном автомобиле установлен двигатель V8, об этом 4 июля написало издание Road&Truck.

Pro2018god.com Автомобиль Porsche Cayenne 2018

Новая версия Porsche 911 — не единственный автомобиль, над которым сейчас работает немецкая компания, камеры фотошпионов нацелены также на Cayenne, недавно были опубликованы первые снимки этого автомобиля без камуфляжа, а на Youtube появилось видео тестов машины на гоночной трассе.

Эксперты считают, что запечатленный на видео автомобиль очень быстр и, скорее всего, на нем установлен двигатель V8. Ранее компания предлагала эти двигатели во всех вариантах модели, но сейчас они устанавливаются только на Cayenne Turbo (520 л.с.) и Cayenne Turbo S (570 л.с.).

Сегодня эти модели оснащаются битурбированным V8 объемом 4,8 л., издание предполагает, что новая модель получит новый 4-литровый V8, который сегодня устанавливается на Panamera Turbo (550 л.с.) и Panamera Turbo S E-Hybrid (680 л.с.).

В основу нового поколения Cayenne легла та же платформа, что в Audi Q7 и Bentley Bentayga. На ней также будут построены будущие Lamborghini Urus и VW Touraeg.

Напомним, Porsche Cayenne второго поколения был представлен компанией в марте 2010 года на автосалоне в Женеве. Ранее СМИ сообщали, что презентация третьей версии автомобиля может пройти на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года или в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.