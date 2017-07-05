Мадрид, 5 июля, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Защитник мадридского «Реала» Пепе продолжит карьеру в турецком футбольном клубе «Бешикташ». Об этом 5 июля сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Uefa.com Пепе

Португальский футболист прилетел в Стамбул, где подписал контракт с новым клубом. О сроках и сумме договора в клубе пока не сообщают, однако некоторые местные СМИ утверждают, что речь идет о двухлетнем соглашении. Клуб в своем «твиттере» опубликовал фотографию, на которой футболист в футболке «Бешикаташа» подписывает новый контракт.

Отметим, что Пепе перешел в «Бешикташ» на правах свободного агента. Соглашение португальца с «Реалом» истекло 30 июня, и «королевский клуб» не захотел продлевать контракт с 34-летним защитником. При этом клуб готов предложить португальцу новое соглашение сроком на один год, однако тот захотел контракт на два года.

Напомним, Пепе перешел в мадридский «Реал» в 2007 году из клуба «Порту». За десять лет, проведенных в составе «сливочных», он трижды становился чемпионом Испании, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, он стал трехкратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы в 2016 году, а также выиграл бронзу чемпионата Европы 2012 года. Кроме того, он вместе со сборной занял третье место на Кубке конфедераций, который прошел в июне 2017 года в России.