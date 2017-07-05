Казань, 5 июля, 2017, 10:55 — ИА Регнум.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 5 июля пополнило ООО «Ягодинская слобода», фигурирующее в исках обанкроченного «Татфондбанка». ООО также является совладельцем ООО «ТДК-Актив», которое проходит по уголовному делу, возбуждённому в отношении руководства банка. Наблюдение за ООО «Ягодинская слобода» введено Арбитражным судом Татарии до 15 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tfb.ru Символика Татфондбанка

Временным управляющим компании назначен Тимур Семенов. Иск о банкротстве был подан ООО «Время и деньги» 17 марта 2017 года в связи с просроченной задолженностью в размере 345 тыс. рублей. В период рассмотрения дела учредители приняли решение о ликвидации ООО «Ягодинская слобода». Соответствующий документ был внесён в базу ЕГРЮЛ 13 апреля 2017 года.

В рамках рассмотрения дела ПАО «Татфондбанк» потребовал включить его третьим лицом без самостоятельных требований. Представитель банка обосновал это наличием перед ним долгов у ответчика. Их размер не уточнялся. Кроме того, представитель конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» в своём ходатайстве указал на нарушение должником порядка ликвидации и возражал против банкротства в упрощённом порядке.

В базе данных Арбитражного суда РТ также присутствует иск от банка, в котором он просит признать решение о ликвидации недействительным и отменить соответствующую запись, внесённую налоговой службой в госреестр юридических лиц.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Ягодинская слобода» создана 24 мая 2010 года в Казани. Её учредители — ООО «Лэнд Истэйт» и ООО «Траверз компании». Согласно данным Банка России, последняя через цепочку компаний связана с «Тимер Банком», находящимся под временным управлением с целью недопущения банкротства. Кроме того, по той же схеме связь есть и с председателем правления ПАО «Татфондбанк» Робертом Мусиным.

В свою очередь, ООО «Ягодинская слобода» — учредитель ООО «ТДК-Актив». Последняя также находится в стадии ликвидации и по учредителю связана с другим банком-банкротом — ООО «Татагропромбанк» и ООО «Новая нефтехимия». ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.

По версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 53-летнийРоберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

Напомним, глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В конце июля следственные органы сообщили о новых эпизодах уголовного дела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, компанию «ТДК-Актив также пытаются признать банкротом. Рассмотрение иска о банкротстве назначено на 17 июля.

Иск подан 30 марта 2017 года тем же истцом, что и в случае с ООО «Ягодинская слобода» — ООО «Время и деньги». Сумма претензий неизвестна, но 28 февраля 2017 года Арбитражный суд РТ присудил выплату этому же истцу порядка 460 тыс. рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Время и деньги» создано 3 апреля 2000 года. Учредители — Ильдус Мингазетдинов и Руслан Закиров. Последний выступает также учредителем ООО «Реал Истэйт», которое имеет тот же адрес, что и ООО «Ягодинская слобода», отличается только номер кабинета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.