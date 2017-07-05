Варшава, 5 июля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Глава Польши Анджей Дуда рассчитывает на увеличение в стране американского контингента после визита в Варшаву президента США Дональда Трампа. Об этом Дуда рассказал в интервью Польскому агентству печати.

Daniel Cole Солдаты НАТО

«Я очень рад, что у нас есть солдаты США. Надеюсь, их будет ещё больше», — заявил он.

По словам польского лидера, присутствие американских военных для страны очень актуально, так как позволяет укрепить восточный рубеж НАТО. Дуда отметил, что в ходе его встречи с Трампом будут подняты вопросы о создании элементов европейской системы ПРО США и строительстве базы ПРО в городе Редзиково.

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В беседе с изданием Дуда также выразил убежденность, что Польша имеет все шансы присоединиться в будущем к «Большой двадцатке» — неформальному объединению ведущих мировых держав. Об этом он также намерен поговорить с Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, президента США Дональда Трампа ждут в Польше 6 июля. Ожидается, что в Варшаве с американским лидером также встретится президент Литвы Даля Грибаускайте.

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