Гамбург, Германия, 5 июля, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Гамбурге 5 июля пройдет благотворительный фестиваль, организуемый Global Citizen Festival, передает Der Stern.

Housecarers.top Гамбург

Это — ежегодное мероприятие, которое собирает большое число знаменитостей. Его целью является привлечение внимания общественности к проблеме бедности.

Основатель проекта Хью Эванс отмечает, что «бедность подпитывает конфликты, а конфликты кормят бедность, и это — порочный круг».

Он призвал к срочным политическим действиям, направленным на искоренение бедности.

Помимо этого он выступает за борьбу с голодом в африканских странах, равноправие мужчин и женщин и предоставление образования молодому поколению во всех странах.

Перед началом фестиваля Эванс планирует выступить перед противниками проведения саммита «Большой двадцатки», и призвать их к мирной демонстрации, которая, согласно его мнению, является «самым эффективным методом» высказывания своего мнения.

Все средства с фестиваля отправятся в специальный благотворительный фонд, который занимается проблемами бедности.

Сообщается, что на фестивале в Гамбурге выступят колумбийская певица Шакира, британская поп-рок группа Coldplay, немецкий рок-музыкант Херберт Грёнемайер и другие звезды.

Напомним, сам саммит пройдет 7—8 июля в Гамбурге. В город уже приехали десятки тысяч демонстрантов.