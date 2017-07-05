Губернатор Алтайского края Александр Карлин о «рабе на галерах»: «Я гребец»
Барнаул, 5 июля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. На информационном поле Алтайского края сегодня, 5 июля, произошло заметное событие: губернатор Александр Карлин провел online-конференцию, которая по своему формату весьма напоминала «Прямую линию с президентом», передает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, некоторые вопросы главе журналисты краевых СМИ озвучивали в видео и радио форматах, а в завершении губернатор ответил на наиболее интересные, по его мнению, вопросы, которые он отобрал лично. Одним из них было обращение, затрагивающее тему перспектив губернаторства Александра Карлина.
Напомним, впервые она была озвучена в ходе годового отчета главы региона. Тогда Александр Карлин заявил о намерении продолжить работу над программой, в соответствии с которой в течение пяти лет в регионе строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Причем их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. Поскольку речь идет о программе, посвященной 85-летнему юбилею региона (срок исполнения этой программы, получившей название «85 на 85» должен завершиться через 5 лет, прим. ИА REGNUM ), вопрос, заданный губернатору, был с подтекстом.
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«А кто будет реализовывать программу «85 на 85», если срок вашего избрания заканчивается в известный год и известную дату? Чего ж вам суетиться, пусть «голова болит у дятла», у того, кто будет дальше тянуть этот воз», — так интерпретировал вопрос глава края.
А отвечая на него, подчеркнул: «Никто не пытается отменить нормы закона, искусственно пролонгировать срок полномочий — это невозможно. У меня есть два основных работодателя — это президент страны — Владимир Владимирович Путин и избиратели — жители Алтайского края — они определяют. Но я бы хотел подчеркнуть другое: те, кто объективен и доброжелателен, это заметили: я стараюсь не работать только над решением сиюминутных проблем и над тем, как сегодня показать себя в лучшем свете. Можно много наобещать и забыть об этих обещаниях. Я считаю, что мы сегодня должны делать все от нас зависящее для того, чтобы не только сегодняшние проблемы решались, а создавались очень серьезные и глубокие системные заделы для того, чтобы край развивался и в последующие периоды. Если мы об этом будем думать, то тогда регион будет достойным образом развиваться и в последующее время, независимо от того, какая команда будет руководить краем. Хотя здесь определенное качество команды задается, тем не менее, надо создать такие предпосылки, чтобы корабль следовал заданным курсом и дальше — достаточно серьезный промежуток времени, закладывая для этого серьезные основы», — ответил губернатор.
Еще одним интересным вопросом можно считать обращение Юрия Подольского, который, в частности, спросил, с кем губернатор ассоциирует себя в соответствии с изречением Владимира Путина о рабе на галерах? Александр Карлин признал себя гребцом на большой лодке.
«Стараюсь быть максимально ответственным и эффективным, но я бы не хотел привязывать свой правовой статус к какой-то исторической эпохе», — пояснил глава региона.
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Всего за чуть более двух часов общения прозвучало около двадцати обращений, хотя организаторы конференции уведомили, что к ним поступило более 500 вопросов для губернатора. В числе самых популярных тем — ремонт дорог, газификация сел и городов региона, строительство жилья, совершенствование уличного освещения и другие социально значимые темы.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Александра Карлина заканчивается в 2019 году.