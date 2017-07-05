Барнаул, 5 июля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. На информационном поле Алтайского края сегодня, 5 июля, произошло заметное событие: губернатор Александр Карлин провел online-конференцию, которая по своему формату весьма напоминала «Прямую линию с президентом», передает корреспондент ИА REGNUM.

Видеокадр прямой трансляции на ИА «Амител» Губернатор Алтайского края Александр Карлин проводит online-конференцию

Видеокадр прямой трансляции на ИА «Амител» Жительница Барнаула задает вопрос губернатору по поводу развития инфраструктуры на ул. Балтийская

В частности, некоторые вопросы главе журналисты краевых СМИ озвучивали в видео и радио форматах, а в завершении губернатор ответил на наиболее интересные, по его мнению, вопросы, которые он отобрал лично. Одним из них было обращение, затрагивающее тему перспектив губернаторства Александра Карлина.

Видеокадр прямой трансляции на ИА «Амител» Алтайские журналисты — участники online-конференции с губернатором Алтайского края Александром Карлиным

Напомним, впервые она была озвучена в ходе годового отчета главы региона. Тогда Александр Карлин заявил о намерении продолжить работу над программой, в соответствии с которой в течение пяти лет в регионе строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Причем их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. Поскольку речь идет о программе, посвященной 85-летнему юбилею региона (срок исполнения этой программы, получившей название «85 на 85» должен завершиться через 5 лет, прим. ИА REGNUM ), вопрос, заданный губернатору, был с подтекстом.

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«А кто будет реализовывать программу «85 на 85», если срок вашего избрания заканчивается в известный год и известную дату? Чего ж вам суетиться, пусть «голова болит у дятла», у того, кто будет дальше тянуть этот воз», — так интерпретировал вопрос глава края.

Видеокадр прямой трансляции на ИА «Амител» Ирина Кириченко — учитель из Рубцовска, говорит, что получает 24 тысячи за работу на почти двух ставках. Ее вопрос о несправедливости подушевого финансирования

А отвечая на него, подчеркнул: «Никто не пытается отменить нормы закона, искусственно пролонгировать срок полномочий — это невозможно. У меня есть два основных работодателя — это президент страны — Владимир Владимирович Путин и избиратели — жители Алтайского края — они определяют. Но я бы хотел подчеркнуть другое: те, кто объективен и доброжелателен, это заметили: я стараюсь не работать только над решением сиюминутных проблем и над тем, как сегодня показать себя в лучшем свете. Можно много наобещать и забыть об этих обещаниях. Я считаю, что мы сегодня должны делать все от нас зависящее для того, чтобы не только сегодняшние проблемы решались, а создавались очень серьезные и глубокие системные заделы для того, чтобы край развивался и в последующие периоды. Если мы об этом будем думать, то тогда регион будет достойным образом развиваться и в последующее время, независимо от того, какая команда будет руководить краем. Хотя здесь определенное качество команды задается, тем не менее, надо создать такие предпосылки, чтобы корабль следовал заданным курсом и дальше — достаточно серьезный промежуток времени, закладывая для этого серьезные основы», — ответил губернатор.

Еще одним интересным вопросом можно считать обращение Юрия Подольского, который, в частности, спросил, с кем губернатор ассоциирует себя в соответствии с изречением Владимира Путина о рабе на галерах? Александр Карлин признал себя гребцом на большой лодке.

«Стараюсь быть максимально ответственным и эффективным, но я бы не хотел привязывать свой правовой статус к какой-то исторической эпохе», — пояснил глава региона.

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Всего за чуть более двух часов общения прозвучало около двадцати обращений, хотя организаторы конференции уведомили, что к ним поступило более 500 вопросов для губернатора. В числе самых популярных тем — ремонт дорог, газификация сел и городов региона, строительство жилья, совершенствование уличного освещения и другие социально значимые темы.

Видеокадр прямой трансляции на ИА «Амител» Молодая мама из Барнаула интересуется программой льготного жилья

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Александра Карлина заканчивается в 2019 году.